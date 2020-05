João Ferreira e o regresso à equipa principal: «Precisava de muitos minutos na equipa B»

João Ferreira foi chamado à equipa principal pela segunda vez na temporada, depois de ter cumprido parte da pré-época às ordens de Bruno Lage. O lateral-direito português garante que voltar a treinar com os mais velhos é "um acrescento".





"Sinto-me mais à-vontade com a equipa. Ajudam-me também nos treinos", começou por frisar o jovem defesa de 19 anos à BTV."Acolheram-me sempre da melhor maneira, sempre a ajudar-me. Dou-me bem com toda a gente. Ajudaram-me muito. Desde o início que puxaram por mim e foi muito importante.""Era o que eu precisava, de muitos minutos na equipa B para me ajudar a crescer como jogador. Foram fundamentais.""Tenho em todo o lado um jogador para quem olho e que me pode ajudar a crescer no futuro. No Benfica falo do André Almeida, Tomás Tavares e todos.""Não estou ansioso, tenho tranquilidade naquilo que faço. Sei que se continuar a trabalhar bem o meu momento irá chegar.""Conseguimos focar-nos, é o nosso trabalho, ainda que haja uma grande diferença para um estádio cheio. Ter as bancadas vazias é sempre diferente.""Vai ao encontro da confiança que os mais velhos nos transmitem. Deixam-nos à-vontade e fazem com que nos sintamos em casa. Deixam-nos tranquiloTem sido bom, o treinador está a puxar por nós, é normal. Tem sido muito positivo.""Já me estreei pela equipa principal mas agora tenho outros objetivos, como todos têm, que é ganhar uma Champions League, fazer o máximo possível na minha carreira."