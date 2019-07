João Ferreira fica no estágio do Benfica até ao jogo com o Chivas

João Ferreira, jovem lateral do Benfica que tem sido aposta de Bruno Lage para esta pré-temporada, ficará no estágio das águias pelo menos até ao encontro com o Chivas (marcado para o próximo sábado). De acordo com o que Record apurou, o jogador de 18 anos só depois deverá rumar à Juventus, integrado no negócio da contratação de Mattia Perin pelas águias





O lateral, que na última temporada alinhou pela equipa de juniores e também pela formação de sub-23, deverá assim mudar de ares, ingressando no campeão italiano, por empréstimo, com opção de compra de 12 milhões de euros.