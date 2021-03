João Ferreira renova até 2026

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de João Ferreira até junho de 2026. O lateral-direito português formado nas águias estreou-se na equipa principal esta época e não podia estar mais satisfeito.





"Estou superfeliz com esta renovação, é o culminar de muito trabalho e de muita dedicação. Quero agradecer a toda a gente que me apoiou até aqui, treinadores, staff e colegas que me ajudaram, e agora é continuar com este espírito", frisou o jogador à BTV.O jovem defesa, de 19 anos, sente que está a "crescer como jogador". "Isso também é resultado das pessoas com quem tenho trabalhado, todos os jogadores, treinadores e agora com o míster Jorge Jesus. Sinto que me têm ajudado muito a evoluir e posso prometer que vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor", garantiu João Ferreira que assumiu que é sentida a aposta no jogador formado no Benfica Campus."Sentimos a aposta na Formação. O Benfica é enorme e todos sabem o quanto é preciso trabalhar para aqui chegar, mas também todos veem que o Clube aposta muito na Formação. Cada um tem de fazer por ter a sua oportunidade", sublinhou.