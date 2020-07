João Gabriel apoia Luís Filipe Vieira: «Não é uma gratidão amorfa mas exigente»

João Gabriel anunciou que apoia Luís Filipe Vieira nas eleições à presidência do Benfica em outubro.





"Vou apoiar Luís Filipe Vieira na convicção de que continua a ser a melhor opção para o futuro do Benfica. Sou grato pelo que fez! Não uma gratidão amorfa mas exigente, de quem sabe que ele ainda nos pode levar mais longe!", sustentou o ex- diretor de comunicação das águias através da conta de Twitter, referindo que conhece outros dois candidatos. "Conheço o João Noronha Lopes desde a faculdade. Sou amigo do Rui Gomes da Silva. Ambos têm o ADN do Benfica e as suas candidaturas, nas críticas e nas divergências, provam a vitalidade do clube", vincou.De resto, João Gabriel lembrou a obra de Vieira: "A frustração pela época que agora acaba, termine ela como terminar, não pode fazer-nos esquecer que o patamar de exigência que hoje temos existe porque alguém nos trouxe até aqui. Cometeu erros? Sim, como todos os que vierem a seguir irão cometer. Faz parte."