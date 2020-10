João Gabriel desmente Noronha Lopes e garante: «Eu fui mesmo convidado para vice do Benfica»

João Gabriel, ex-diretor de comunicação do Benfica e agora porta-voz da recandidatura de Luís Filipe Vieira, desmentiu esta quinta-feira que tenha sido feito qualquer convite a Noronha Lopes para ser 'vice' dos encarnados, mas que ele próprio foi convidado.





"Há mais de dois meses João Noronha Lopes apresentou-se como candidato à presidência do Benfica. Daí para cá fez várias sessões zoom co Ricardo Araújo Pereira, dezenas de declarações, artigos de jornal. Nunca revelou nenhum convite de Vieira. No dia e hora em que Luís Filipe Vieira se apresenta como candidato, Noronha Lopes decide fazer a revelação. A veracidade da afirmação cai perante o oportunismo do momento em que a decide fazer. Por vezes as coisas são mesmo o que parecem! Há dois meses fui convidado a regressar ao Benfica, como vice-presidente. No meu caso, o convite existiu mesmo!", escreveu no Twitter.Recorde-se que ontem Noronha Lopes confirmou que almoçou com Luís Filipe Vieira em julho, garantindo que foi convidado pelo atual presidente para integrar a sua lista."É verdade [que almocei com Vieira em julho antes de anunciar a minha candidatura]. Fui convidado nessa altura para ser vice-presidente da sua direção", começou por dizer o gestor, explicando que disse sempre que 'não'."Primeiro por contacto telefónico, e depois, apesar da minha nega, através de um contacto pessoal. Nesse almoço, tive oportunidade de lhe dizer porque nunca o apoiaria e nunca faria parte da sua lista. E as razões da minha recusa são as mesmas que me levaram a apresentar a minha candidatura", justificou Noronha Lopes. "Chegámos ao fim de um ciclo e precisamos de virar a página. Queremos um Benfica mais ambicioso e que se foque no sucesso desportivo, queremos um Benfica que coloque os sócios no centro da vida do clube. Queremos um Benfica mais transparente e credível", acrescentou.O candidato à presidência do Benfica explicou ainda que Vieira tentou usar uma estratégia para "anular alguns opositores" e voltou a desafiar o atual presidente para debater com os outros candidatos. "Apesar dessa nega, Vieira garantiu que tinha um lugar na sua lista à minha espera. Talvez esperando que a estratégia que teve no passado para anular alguns opositores resultasse comigo. Não resulta. Eu não cedo a esses convites. E por isso reafirmo aqui aos benfiquistas. Estou nestas eleições para ganhar, para lutar por aquilo que acho que são os interesses do nosso clube. E volto a fazer aqui um desafio ao candidato Luís Filipe Viera: não se esconda. Venha debater com todos os candidatos. Não por respeito aos candidatos, mas por respeito aos sócios do nosso clube", concluiu Noronha Lopes.