João Gabriel na campanha de Vieira

João Gabriel aceitou o convite de Luís Filipe Vieira e será assessor de comunicação da candidatura do presidente do Benfica em exercício. O antigo jornalista deixou o clube da Luz em 2016, ao cabo de oito anos em funções, estabelecendo-se no Dubai. Por isso, quando arrancar a campanha, estará em permanência em Portugal.





, João Gabriel explicou que aceitou o convite pela "amizade" que o une a Vieira, mas também por "convicção". "A existência de várias candidaturas é sinal de vitalidade do clube. Todos devem apresentar as suas ideias, mas Luis Filipe vieira continua a ser a pessoa certa para os proximos quatro anos", assinalou.Recorde-se que já um grupo de benfiquistas criou um movimento de apoio à candidatura de Vieira, que concorre ao sexto mandato como presidente das águias, com o lema 'Notáveis somos todos'.