João Gavazzo sobre Nuno Tavares: «Contexto onde a velocidade se expressa é diferente»

Nuno Tavares bateu Rafa e passou a ser o jogador do Benfica mais rápido do plantel dos encarnados. Record contactou um especialista em performance para analisar este facto.





"As modalidades são bastante diferentes. O contexto onde a velocidade se expressa é diferente do atletismo para o futebol. Os jogadores que são laterais ou médios-ala, pelas análises de GPS, andam sempre em velocidades mais elevadas do que noutras posições. Os valores mostrados pelos GPS podem variar atendendo a que pode haver algum erro de medição ou diferença entre aparelhos", sustentou o fisiologista do Vilafranquense, João Gavazzo, dando exemplos:"Já vi [os picos de velocidades] aconteceram em situações analíticas, no decorrer de um exercício onde lhes é pedido para sprint. Já vi também em jogo, futebolistas que expressaram um valor mais elevado: por reação a uma situação iminente de golo, por exemplo. Existem muitas ações de golo que são precedidas por sprint, um pormenor que é por vezes omitido no futebol", acrescentou Gavazzo.