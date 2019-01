João Malheiro: «A comunicação do Benfica é um desastre, bateu no fundo»

João Malheiro, antigo diretor de comunicação do Benfica, deixou duras críticas às posições tomadas em público pela direção encarnada, e o presidente Luís Filipe Vieira foi o principal visado.

"A comunicação é um desastre. Bateu no fundo há muito tempo. Temos o exemplo do que aconteceu com Paulo Gonçalves e Domingos Soares Oliveira. Foi desastroso. Vemos Luís Filipe Vieira com declarações desajustadas, que são negativas e nefastas para o clube", disse Malheiro a Record, após a apresentação do seu livro ‘Crónicas de Futebol e Bem-Dizer’, em Lisboa.

Ainda assim, o antigo responsável do clube corroborou as críticas do líder das águias à arbitragem do duelo frente ao FC Porto, na Allianz Cup... sem deixar de mandar uma ‘bicada’. "Foi um escândalo. [...] Luís Filipe Vieira falou bem. É pena que noutras circunstâncias não tenha falado. Ou então que tenha falado quando não devia fazê-lo", afirmou Malheiro.