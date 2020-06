João Malheiro: «Basta de suplício, que ninguém se demita das responsabilidade»

João Malheiro, antigo diretor de comunicação do Benfica, falou de incompetência ao analisar a derrota frente ao Marítimo, por 2-0, que já levou à saída de Bruno Lage.





"Incompetência é sinónimo de desastre. Basta de suplício. Que ninguém se demita das responsabilidades. Benfica, sempre!", considerou.Bruno Lage colocou o seu lugar à disposição, depois de perder por 2-0 com o Marítimo, pedido que foi aceite por Vieira."O nosso treinador Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com grande elevação, e disse: 'presidente, tem o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não estão boas para o Benfica (...) A partir de amanhã (terça-feira) não serei treinador do Benfica", disse Luís Filipe Vieira, na sala de imprensa dos insulares.