João Malheiro: «Fiquei contente por António Simões me ter ligado com boa voz»

João Malheiro relatou a Record como se encontra António Simões depois de ter sido assaltado no sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde pretendia passar o fim do ano, tendo sido hospitalizado."De manhã falei com a mulher e à tarde foi ele que me ligou. Fiquei contente por me ter ligado com boa voz. Isso deixa-me satisfeito", revelou João Malheiro.Na sequência do assalto, António Simões viu-se obrigado a regressar a Portugal, uma vez que deslocou uma perna. Em Cabo Verde, o antigo jogador do Benfica foi assistido no Hospital Dr. Agostinho Neto.A chegada de António Simões a Portugal está prevista para segunda-feira. O Benfica emitiu um comunicado desejando, no respetivo site oficial, as melhoras e destacando a "têmpera e garra" do campeão europeu em 1962.