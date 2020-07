João Malheiro: «Jorge Jesus vai ganhar menos que no Flamengo e muito menos do que no Sporting»

Agora quer está confirmado o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, João Malheiro adiantoy pormenores de uma conversa que teve com o treinador esta manhã.





"Estive em contacto com Jesus às 10 horas de Lisboa, 6 da madrugada no Rio de Janeiro. Não posso, nem devo confirmar em absoluto, na base do que conversei com Jorge Jesus. Sabia o que estava a impedir um acordo final tinha a ver com a equipa técnica. A totalidade da equipa técnica, os que acompanham Jesus no Flamengo. A ideia dele sempre foi que viessem todos e jamais abriria mão disso. A minha convicção era que durante o dia de hoje se chegasse a bom termo. Às 10 da manhã subsistia ainda a questão da equipa técnica. Vai ganhar menos do que aufere no Flamengo e muito menos do que auferia no Sporting", afirmou à CMTV.