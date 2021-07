João Mário assinou até 2026 com o Benfica

João Mário é reforço do Benfica até 2026. Apesar de o clube da Luz não ter comunicado oficialmente qualquer pormenor do contrato do jogador - apenas referiu que o médio é efetivamente reforço -, a duração do contrato já foi 'anunciada' através do vídeo que as águias partilharam nas redes sociais, onde na camisola do ex-jogador do Sporting, contratado ao Inter Milão, surge precisamente a indicação '2026'.





João Mário, recorde-se, chega ao Benfica a custo zero, depois de ter rescindido contrato com o Inter na véspera.