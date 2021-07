Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Mário já deu o sim ao Benfica Médio fez compromisso de honra com os encarnados e já deixou claro que, no que depender de si, é reforço do Benfica. E é só nisso que pensa





• Foto: Paulo Calado