João Medeiros deixa a PLMJ

O advogado João Medeiros vai deixar a PLMJ Advogados, de acordo com o ‘Negócios’. O causídico integra a equipa, juntamente com Rui Patrício e Paulo Saragoça da Matta, que defende a SAD do Benfica no processo E-Toupeira. Medeiros estava na PLMJ desde 1992 e é o sócio coordenador da área de Criminal, Contra-ordenacional e Compliance.





A mesma fonte reiterou que o penalista João Medeiros deverá agora reforçar a Vieira da Almeida e Associados, empresa de advocacia que também trabalha estreitamente com as águias.