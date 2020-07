João Noronha Lopes apresenta candidatura à presidência do Benfica

João Noronha Lopes vai apresentar oficialmente a sua candidatura à presidência do Benfica esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A notícia é avançada pelo jornal Expresso.



Noronha Lopes, de 53 anos, é um gestor de créditos firmados que começou a carreira como advogado na multinacional McDonald’s, em Portugal. Neste momento, Noronha Lopes é CEO da consultora Porta Branca e integra a Católica Lisbon School of Business and Economics. O licenciado em Direito na Universidade de Lisboa é também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa desde 2013. No mesmo ano conquistou o galardão ‘Best International Leader Award’.





Recorde-se que Noronha Lopes foi vice-presidente na direção de Manuel Vilarinho, que antecedeu o atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.