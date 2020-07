João Noronha Lopes apresenta candidatura: «Não podemos adiar o Benfica europeu»

João Noronha Lopes apresentou a candidatura à presidência do Benfica, dizendo que está na hora de mudar de ciclo e que as águias têm de assumir a dimensão europeia.





Inquéritos João Noronha Lopes tem condições para ser eleito presidente do Benfica? Sim

Não Votar Inquéritos

"Há vinte anos, quando o Benfica corria um grande perigo, não fiquei de fora. Agora, quando acredito que temos de fazer muito melhor (mas muito melhor mesmo). Agora quando sei que a minha ambição para o Benfica é a mesma que está inscrita no coração de cada benfiquista... Agora, mais uma vez, não podia ficar de fora. Por isso aqui estou, com vontade de começar uma nova dinâmica. Uma nova dinâmica que ponha o Benfica onde os Benfiquistas o querem. Há vinte anos estive com Manuel Vilarinho. Fiz parte da transformação que nos devolveu a dignidade e manteve o Benfica nas mãos dos Benfiquistas. Nas nossas mãos. Vilarinho foi o homem certo e soube sair no tempo certo. É muito importante (e às vezes muito difícil) saber quando sair! Depois, o clube modernizou-se e profissionalizou-se. Os benfiquistas reconhecem o trabalho de Luís Filipe Vieira. Mas agora - e é no agora que estamos - assistimos no último mandato à desorientação, à incoerência, à incapacidade de aprender com os próprios erros. À contradição entre o que é dito e o que é feito. Acima de tudo, a um desvio do que é essencial: o sucesso desportivo. ", referiu."Chegámos ao fim de um ciclo no Benfica. É altura de decidir o que queremos para o futuro. A resposta é clara: ganhar. Ganhar em todos os campos e pavilhões. Um Benfica que põe a sua alma nos mesmos objetivos de quem o ama. De quem se arrepia a ouvir o hino e ver a águia pousar. De quem tem na cabeça uma única causa: ganhar. O negócio do Benfica é vencer jogos e os nossos maiores dividendos tem de ser os títulos. O Benfica não pode ser apenas visto como uma empresa, tem de ser mais do que isso. Temos de aliar a sustentabilidade financeira ao sucesso desportivo. Portugal não nos basta e sublinho a Europa", continuou.Noronha Lopes assenta a sua candidatura em três pilares: "Precisamos como nunca de ambição, credibilidade e transparência. Ambição? Porque queremos ganhar agora, não podemos adiar a glória que foi nossa, adiar o Benfica europeu. E nós sabemos como fazê-lo. Credibilidade: temos de ter estratégia de longo prazo, que não varia ao sabor das luzes ou calendário eleitoral", continuou. Transparência: Proporemos aos sócios uma revisão de estatutos que, entre outras mudanças, introduza a limitação de mandatos e, muito importante, proporemos um Código de Conduta que impeça conflitos de interesse entre membros dos órgãos sociais e entre membros dos órgãos sociais e acionistas. Travaremos uma luta sem tréguas contra a opacidade no futebol português. Contra os interesses instalados e contra os dirigentes de outros clubes que nunca mudarão, e que representam o passado e o pior do nosso futebol. "