João Noronha Lopes: «É preciso abrir as urnas para que não subsistam dúvidas»

João Noronha Lopes não desarma e volta a apelar a que o voto físico seja tido em conta, na altura de se apurarem os resultados sobre o vencedor das eleições à presidência do Benfica. Depois de ter estado mais de duas horas nas filas, o gestor vinca que já foram dirigidas várias questões a Virgílio Duque Vieira, presidente da Mesa da Assembleia Geral, para que não seja apenas contabilizado o voto electrónico.





"A minha lista já teve oportunidade de levantar uma série de questões sobre o voto electrónico e sobre que seja contabilizado o voto físico, pedindo que as urnas sejam abertas, para que não substiram duvidas. Todos desejam que sejam eleições democráticas e transparentes e esperamos que o o presidnete da Mesa consiga que estas sejam eleições democráticas de acordo com a história do Benfica", vincou o candidato à presidência das águias, o qual se mostrou confiante que os apelos sejam acolhidos pela Mesa da Assembleia Geral: "Estou em crer que o presidente da MEsa vai ter em conta a democracia e a transparência do ato eleitoral. Vamos ver como tal vai acontecer. Vamos ver como o ato eleitoral decorre. É muito importante que muitos benfiquistas votem, venham demonstrar o seu benfiquismo. Há uma fila grande, mas isso só revela a grandeza do nosso clube. É hoje que pode começar a ser escrita uma nova página na história do Benfica. O Benfica nunca precisou tanto que tantos viessem votar".