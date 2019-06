João Pedro Galvão apontado ao Benfica

O portal Torino Granata, que se dedica à atualidade dos italianos do Torino, adianta este domingo que o Benfica é uma das equipas interessadas em João Pedro Galvão, médio ofensivo ex-V. Guimarães e Estoril que atua de momento no Cagliari. Esta notícia surge na sequência do interesse dos de Turim no brasileiro, de 27 anos, o qual estará a viver um impasse nas negociações para renovar o seu contrato atual. Ora, essa situação faz o Cagliari ponderar transferir o jogador, pese embora ainda ter contrato até 2022, algo que deixa tanto Torino como Benfica de olho na situação.





De notar que João Pedro Galvão joga no Cagliari já desde 2014 (na altura rendeu ao Estoril 1,3 milhões de euros), tendo ao longo destas cinco temporadas disputado mais de 100 partidas e marcado quase 40 golos.