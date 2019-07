João Rego assina contrato de formação

João Rego, avançado de 14 anos, assinou contrato de formação com o Benfica. Oriundo do Ourique DC, onde deu início ao percurso desportivo, o jovem acabou por rumar ao emblema da Luz no início da última época, tendo atuado pela equipa sub-14. Nesse escalão, participou em 24 jogos e apontou nove golos, o suficiente para convencer os responsáveis benfiquistas a apostarem em si.