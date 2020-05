João Resende: «Benfica dá-nos a possibilidade de pensar no futebol e na carreira académica»

João Resende tem 17 anos e é jogador dos juvenis do Benfica. Aterrou no Seixal em 2019 proveniente do V. Guimarães mas não tem em mente apenas o futebol.





"Não podemos pensar só no futebol, temos de ter sempre em aberto outras opções e o Benfica dá-nos a possibilidade de pensar no futebol, mas também de continuar uma carreira académica, o que é muito importante porque primeiro não sabemos se o futebol é certo e, mesmo que dê certo, quando o futebol acabar temos de ter outra opção", reiterou em declarações à BTV. O jovem avançado português que até já se estreou pelos juniores abordou, depois, a adaptação a uma realidade: a de envergar a camisola das águias."Penso que comecei bem, com uma boa época, o que é muito importante. A adaptação foi fácil, também já conhecia muitos dos meus companheiros da atividade na seleção nacional, o que facilitou. Durante a época as coisas começaram a correr da melhor forma. Foi uma época de muita aprendizagem, a primeira num clube grande, a disputar o campeonato nacional de juvenis. Aprendi muito com o facto de estar num nível de competitividade tão elevado. Para a equipa também acho que foi muito bom, este ano desenvolvemos várias capacidades que nos vão ser úteis no futuro", vincou Resende.