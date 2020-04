João Tralhão: «Em Portugal temos a filosofia de atrair e melhorar jogadores»

O antigo treinador da equipa B dos encarnados, João Tralhão, explica o sucesso dos clubes portugueses na formação, defendendo seu possível conciliar os que 'crescem' no nosso país com os que vêm de fora. "Em Portugal, temos a filosofia de atrair e melhorar jogadores", afirmou, em entrevista ao 'Sport FM', da Grécia.





Tralhão, que deixou o Benfica em outubro de 2018, para ser adjunto de Thierry Henry no Monaco, resume a sua passasem de mais de 18 anos pelo Seixal e realça o papel da prospeção. E remata fisando que Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães são os clubes que oferecem "melhores condições" na formação."O meu trabalho na academia do Benfica resultou das instruções da administração e dos diretores técnicos. A nossa ideia era construir a nossa própria identidade como academia, com base na troca de conhecimentos entre nós, para que pudéssemos ser inovadores e aumentar o nível de requisitos da equipa.""Em Portugal, temos a filosofia de atrair e melhorar jogadores, que podem ser a base da equipa principal. Obviamente, isso nem sempre significa que somos um país com muitas culturas. Claramente, acreditamos convictamente nos jovens jogadores formados nas nossas academias, mas também confiamos em jogadores talentosos estrangeiros com potencial para crescer no nosso contexto. Um jovem jogador formado na academia, seja onde for, deve estar preparado para jogar na equipa principal. Por esse motivo, é necessário que as academias tenham uma exigência alta ao nível da formação.""Acredito que, se um clube deseja ter academias de boa qualidade, precisa de criar uma linha de orientação, uma cultura, uma filosofia. E necessário concentrar nas pessoas certas, com os valores e os papéis certos. Também acredito que a estrutura da academia deve ser capaz de educar as pessoas e criar condições para que cada uma cresça.""Têm uma direção e uma filosofia criadas pelos responsáveis ??por uma visão, ideia e cultura que existe no país. As academias em Portugal evoluíram muito nos últimos anos, porque existem excelentes profissionais em várias áreas, o que ajudou a criar essa orientação. Além disso, o nível de jovens futebolistas portugueses sempre foi alto. A combinação desses dois fatores ajudou as academias a identificar e formar jogadores de alta qualidade.""O primeiro passo para obter um talento é encontrá-lo. O próximo passo é criar as condições para melhorá-los. Nestas duas pistas, as equipas portuguesas estão adequadamente preparadas. Se o resultado da identificação com o desenvolvimento for excelente, em termos económicos, o investimento será compensado pela aquisição de um grande número de jogadores para jogar na primeira equipa.""O segredo está na formação profissional que essas pessoas adquiriram ao longo das suas carreiras. Muitos 'scouts' tiveram funções de treinador, enquanto muitos dos seus olheiros se baseiam nas capacidades e técnicas humanas do jogo. Em Portugal, existe uma grande responsabilidade em ter sucesso no recrutamento de pessoas, elas devem ter experiência em vários estágios, ser formadas e ter o conhecimento adequado.""Embora existam estruturas que estão noutro nível, há um grande equilíbrio entre as academias das equipes portuguesas. No entanto, academias como Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães oferecem as melhores instalações e as melhores condições. As academias portuguesas estão a crescer, mesmo aquelas com as piores instalações e condições. A Federação Portuguesa de Futebol fez um excelente trabalho no campo das academias em todo o país e esse fator garante que a qualidade aumente."