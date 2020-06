João Tralhão vê Florentino muito parecido com Casemiro

João Tralhão conhece bem Florentino, depois de o ter orientado na equipa de juniores do Benfica. O técnico português traçou uma comparação com o atual dono da posição no Real Madrid.

“Temos de ter em conta que o Casemiro é um jogador extraordinário e é muito importante para o Real Madrid. Se a intenção do clube for encontrar um jogador jovem para fazer a transição, vejo o Florentino como uma opção lógica, não só para o futuro – pode jogar de imediato. O Florentino tem um perfil muito parecido ao do Casemiro”, frisou ao portal Bernabéu Digital, elogiando ainda o jogador que tem contrato com as águias até 2024 e vai agitando o mercado: “É um jovem trabalhador, que demonstra sempre uma clara predisposição para aprender.”