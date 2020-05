João Vieira Pinto recorda 3-6 em Alvalade: «É o jogo da minha carreira»

"É o jogo da minha carreira e tem o golo da minha carreira. O Benfica ganhou 6-3 ao Sporting". É desta forma que João Vieira Pinto lembra a goleada ao rival das águias na caminhada rumo ao título nacional de 1993/94, face à vitória em Alvalade. A 14 de maio de 1994 o número oito das águias da altura brilhou com um hat-trick e uma assistência.





"Permitiu que o Benfica fosse campeão nacional nessa época, o título estava em disputa. Felizmente conseguimos fazer um grande jogo, ganhar e chegar ao título", recordou o agora vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol à BTV.João Vieira Pinto jogou entre 1992 e 2000 de águia ao peito até ser dispensado do clube onde já era capitão. O ex-futebolista português, de 48 anos, explicou ainda que foi no dérbi com o Sporting do qual passam hoje exatamente 26 anos em que marcou o seu melhor golo da carreira."O melhor golo para mim foi o segundo do Benfica e meu segundo, já depois de ter marcado o primeiro golo do jogo. Foi tecnicamente mais completo. Foi uma exibição fantástica de toda a equipa em que tive a felicidade de fazer três golos e fazer com que o Benfica se relançasse para a vitória", vincou o ex-jogador que findou a carreira com a camisola do Sp. Braga, em 2008.