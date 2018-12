Joe Aribo apontado ao Benfica

O jornal inglês 'The Independent' escreve esta quinta-feira, na edição online, que o Benfica é um dos emblemas interessados na contratação de Joe Aribo, jovem médio inglês, de 22 anos, que representa o Charlton, da Ligue One (3.º escalão).Segundo aquela publicação, o futebolista de ascendência nigeriana tem recusado várias abordagens por parte do clube para renovar o contrato, sendo que os encarnados serão um dos emblemas interessados no concurso de Aribo, a par do Eintracht Frankfurt.Esta temporada, Aribo soma já cinco golos nos 20 jogos oficiais que disputou com a camisola do Charlton. A partir de janeiro ficará livre para assinar por qualquer outro clube.