O nome de Joel Tagueu, avançado camaronês emprestado pelo Cruzeiro ao Marítimo, voltou ontem a ser apontado ao Benfica, mas os encarnados negam qualquer oferta ou acordo pelo goleador dos insulares – marcou nove golos em 15 jogos em 2017/18.

A notícia surgiu no dia em que o presidente do emblema brasileiro, Wagner Pires de Sá, almoçou em Lisboa com o líder do Marítimo, Carlos Pereira, num encontro que foi tornado público pelo emblema insular no site oficial e que serviu para estreitar as relações entre os dois emblemas.

