Jogador do PAOK que marcou ao Benfica saiu do Feirense por importunar mulheres dos colegas

Amr Warda, o futebolista do PAOK Salónica que fez o golo do empate ( 1-1 ) diante do Benfica na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, teve uma curta mas marcante passagem por Portugal. No verão passado, o extremo egípcio foi contratado pelo Feirense mas nem uma semana ficou em Santa Maria da Feira...Isto porque, comocontou na altura, importunou as mulheres de dois colegas de equipa , logo após o primeiro treino que realizou, e a SAD instaurou-lhe um processo disciplinar.A saída foi uma questão de tempo e Warda voltou ao PAOK, que o emprestou ao Atromitos. Esta temporada regressou a Salónica.