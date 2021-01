Jogador em fim de contrato custou 2,9 milhões de euros

A contratação de Marcelo Hermes pelo Benfica ao Grémio é uma das que está a ser investigadas pela Justiça. Isto, porque as águias pagaram 2,9 milhões de euros por um jogador que estava a um mês de chegar ao final de contrato. Além disso, na altura, o defesa estava avaliado em apenas 500 mil euros.





Tudo isto, revela o ‘Observador’, levou a PJ e o DCIAP a considerarem esta contratação estranha e apreenderam o contrato que selou a contratação do lateral.Segundo o jornal digital, esta quantia nunca foi declarada no Relatório e Contas do Benfica, nem foi comunicada à CMVM. A contratação de Cádiz ao V. Setúbal também está debaixo dos olhos da PJ, que estranhou que Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, tenha recebido mais de comissão do que os sadinos pela transferência.