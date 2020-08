Jogador pertencente ao Benfica revela ter estado infetado com a Covid-19

Cedido pelo Benfica aos mexicanos do Atlas até final do presente ano civil, o defesa central argentino Germán Conti revelou esta sexta-feira, na sua conta de Instagram, ter estado infetado com a Covid-19. Na sua publicação, Conti explicou que não apresentou qualquer sintoma apesar de ter dado positivo e que já se encontra recuperado.





"Feliz por estar de volta, com muita vontade de encarar o que vem. Fui positivo à Covid-19, por sorte não tive sintomas, segui todos os protocolos necessários e agora estamos de regresso aos relvados. A todos os que estão a passar por esta situação desejo-vos muita força. Aos outros recordo-vos que isto não é um jogo e que devemos continuar a seguir todas as medidas sanitárias para evitar mais contágios", escreveu o defesa.