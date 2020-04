Jogadora do Benfica em 'longa quarentena': «Tenho saudades da família, de um abraço forte»

"Ainda não acredito naquilo que estamos a viver em pleno século XXI", as palavras são de Joana Guedes, capitã da equipa de voleibol do Benfica, sobre a pandemia de Covid-19. "Somos postos à prova todos os dias a nível pessoal, profissional e desportivo, mas, para algo desta dimensão, ninguém está preparado. Contudo, enquanto cidadãos temos de gerir esta situação com serenidade e cooperar com as autoridades de saúde pública, mesmo que isso implique uma mudança colossal no nosso quotidiano", continua.





A jogadora do clube da Luz, que hoje escreve na News Benfica, assume que é uma pessoa positiva e otimista, sublinhando que é preciso seguir à risca as recomendações das autoridades de saúde."Tenho saudades da minha família, dos meus amigos e tenho, sobretudo, saudades de sentir um abraço forte, mas a realidade é esta e temos de a encarar de frente. Estou a cumprir mais um dia numa longa quarentena, como tantas outras pessoas, com todos os cuidados que nos são pedidos e sempre com o objetivo de me manter sã física e psicologicamente", afirma."Além de estar em teletrabalho, tenho praticado atividade física conforme o plano estruturado pela nossa fisiologista e tenho seguido as dicas da nossa nutricionista. Só saio à rua para idas ao supermercado e farmácia e, obviamente, não o faço todos os dias porque não preciso", sublinha Joana Guedes. "Nunca é demais reforçar a importância de lavarmos as mãos com frequência, ter sempre por perto desinfetante, sair de casa só em casos de extrema necessidade e seguir sempre as indicações da DGS.""Sabemos que os próximos tempos não vão ser fáceis, mas temos de encarar isto como mais um desafio. Estamos todos a remar para o mesmo lado com o objetivo de garantir o melhor para nós e para os nossos", diz, agradecendo "a todos aqueles que continuam a assegurar que não nos falta comida em casa, a todas as forças de segurança e, principalmente, aos profissionais de saúde que estão na linha da frente a fazer o melhor possível".