Bruno Lage orientou apenas dois treinos mas os jogadores mostraram-se agradados com o pouco com que já puderam ter contacto. O agora técnico interino da equipa principal do Benfica aportou alegria aos exercícios levados a cabo num momento em que os encarnados se encontram a distantes sete pontos do líder do campeonato, FC Porto, ainda que contem com quatro competições por disputar.O primeiro impacto foi positivo, mais que não seja pelo facto de alguns dos jogadores ‘proscritos’ com Rui Vitória tenham voltado a ser opção à primeira oportunidade, como é exemplo a chamada de Ferreyra e Castillo aos eleitos.