Jogadores do Benfica aplaudiram futebolista do FC Porto e Mourinho ficou incrédulo: «Tu não estás a perceber»

Sergei Yuran é um dos nomes que certamente estará ainda presente na memória de muitos adeptos do Benfica e FC Porto. O antigo internacional russo representou os dois emblemas rivais durante a sua passagem por Portugal, entre 1991 e 1994.

Esta quinta-feira, em entrevista exclusiva a um podcast russo sobre desporto, o antigo avançado de águias e dragões recordou o momento em que marcou pelo FC Porto em pleno Estádio da Luz, um momento que deixou José Mourinho incrédulo.

"Quando marquei diante do Benfica, no Estádio da Luz, ele entrou no balneário e disse-me: 'Nunca vi nada assim, jogadores do Benfica a aplaudir um jogador do FC Porto'. E eu disse: 'Eu percebo, tudo bem, José. Eu também joguei bem durante o meu período lá'. E ele: 'Tu não estás a perceber", recordou, não esquecendo a sua boa relação com o atual treinador do Tottenham. "O que disseram sobre ele na altura eu não acreditei. Ele tinha ajudado [Bobby] Robson [no FC Porto]. Fez um trabalho muito positivo. Ele apenas traduzia. Foi o principal responsável pelo ambiente, contou algumas histórias engraçadas, foi como um guia entre nós [jogadores] e o treinador. Foi tudo muito positivo, disse.

Kulkov, Yuran e Mostovoy

O ano de 1994, o último de Sergei Yuran ao serviço do Benfica, ficou marcado por um trio russo: Vasiliy Kulkov, Sergei Yuran e Aleksandr Mostovoy. O último chegou às águias pelo dedo de Eusébio. "Mostrámos a Sven-Goran Eriksson um vídeo de Mostovoy, onde ele finta 6 ou 7 jogadores. E ele prontamente diz: 'Temos de contratá-lo. Vamos, deixem-no vir.' O Eusébio elogiou Mostovoy de todos os estrangeiros com quem tinha jogado durante uma entrevista, disse que ele era um dos melhores", revelou Yuran.