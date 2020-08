Jogadores do Benfica com férias reduzidas

Terminada a época 2019/20 com a derrota no derradeiro jogo da Taça de Portugal frente ao FC Porto (1-2), os jogadores do Benfica iniciam um reduzido período de férias. O regresso ao trabalho está traçado já para o próximo dia 10 de agosto, com o novo treinador, o regressado Jorge Jesus, a comandar os trabalhos. As datas podem, no entanto, sofrer alguma alteração de última hora.

A pandemia do coronavírus limitou a preparação das águias e até o descanso dos próprios jogadores junto da família nos países de origem, pois devem evitar a realização de viagens e esse próprio facto condiciona a pré-temporada. Será, tudo indica, realizada no Caixa Futebol Campus, no Seixal, e a aposta está em garantir a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.