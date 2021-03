Jogadores do Benfica exaltam presença na final da Taça de Portugal

Após o fim do jogo na Luz, foram vários os jogadores que expressaram a felicidade pela confirmação da presença do Benfica no derradeiro jogo da Taça de Portugal. “Estamos na final. Vamos Benfica . Sempre juntos”, vincou Otamendi no Twitter, um sentimento corroborado pelo compatriota Franco Cervi. “Estamos na final! Grande trabalho, equipa! De todos um”, escreveu no Instagram o extremo argentino, que ontem foi titular na vitória frente ao Estoril (2-0).

Também Pedrinho não escondeu o contentamento na mesma rede social de Otamendi. “Grato a Deus por tudo. Rumo à final”, afirmou o extremo brasileiro, que viu na referida publicação o aplauso de Carlos Vinícius, jogador emprestado ao Tottenham. O ex-Corinthians recebeu mais elogios. “Craque”, referiu Gonçalo Ramos. Já o empresário Will Dantas garantiu que “o maestro voltou”.