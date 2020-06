Jogadores do Benfica realizam hoje testes à Covid-19

Os convocados para a receção ao Tondela serão conhecidos hoje, como tem sido norma quando as águias atuam na zona de Lisboa. Também hoje se realizam os testes à Covid-19. Estes exames podem ser feitos nas 24 horas que antecedem o início do encontro (neste caso, a partir das 19h15 de ontem), mas os responsáveis encarnados optaram por realizá-los apenas hoje, recebendo os resultados muito a tempo do desafio com Tondela. David Tavares é o único positivo.