Jogadores do Benfica sujeitos a novos testes à Covid-19

Os jogadores do Benfica foram esta segunda-feira sujeito a novos testes à Covid-19, cumprindo assim os formalismos relativos ao plano de retoma da Liga NOS.





Os exames decorreram no Benfica Futebol Campus, no Seixal, onde o plantel está concentrado. As águias estão a preparar o duelo frente ao Tondela, que terá lugar eesta quinta-feira, na Luz, às 19h15.Na última quinta-feira, o Benfica tinha anunciado que o médio David Tavares continuava em isolamento, depois de ter testado novamente positivo ao novo coronavírus.