«Jogo com Anderlecht foi um pequeno passo de uma caminhada que se prevê longa e difícil»

O Benfica saiu derrotado no jogo de apresentação da nova época (1-2 frente ao Anderlecht) naquele que dizem ter sido "um pequeno passo" neste arranque de preparação.





"Há ainda muito trabalho por fazer e o desafio com o Anderlecht tratou-se somente de um pequeno passo de uma caminhada que se prevê longa e difícil, cujo destino, como sempre num lube como o Benfica, só poderá ser glorioso. (...) Estarmos à altura dos pergaminhos do Benfica, trabalhando arduamente para que, no final da temporada, possamos afirmar que tudo fizemos, respeitando a ética desportiva e adversários, para enriquecer o espólio do Museu Benfica Cosme Damião", pode ler-se na News Benfica desta quinta-feira, maioritariamente dedicada ao adeus de Jonas - "Como Eusébio, Coluna, Simões, Chalana, Rui Costa ou Luisão, entre outros grandes jogadores que representaram o Benfica, também Jonas ficará para sempre na nossa história e na nossa memória" - e às estreias das caras novas do plantel orientado por Bruno Lage.