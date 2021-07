Jogo com o Marselha pode ter público

O Benfica confirmou ontem que o último jogo particular da pré-temporada será mesmo com os franceses do Marselha, tal como o jornal ‘La Provence’ havia adiantado na véspera. Assim, as águias fecham a preparação no Estádio da Luz, a 25 de julho, com a possibilidade de contar com o regresso de público. Esta situação dependerá da evolução da pandemia nas próximas semanas.

Já hoje o Benfica volta a medir forças no Benfica Campus, diante do Sp. Covilhã, mas num encontro realizado à porta fechada, tal como aconteceu no primeiro teste da temporada, frente aos ‘bês’, de Nélson Veríssimo. O objetivo dos homens de Jorge Jesus é estar na máxima força para o arranque oficial da época, que acontece a 3 ou 4 de agosto, com a 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions.