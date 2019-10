Jogo em Tondela iguala clássico com o FC Porto

O encontro com o Tondela, no passado domingo, que o Benfica venceu pela margem mínima, está no topo dos que apresentam menos grandes oportunidades criadas pelas águias: zero, se tirarmos o golo de Ferro, de acordo com os dados da Opta. Ao mesmo nível, só o clássico com o FC Porto, na Luz, que o Benfica perdeu (0-2). No jogo de anteontem, os comandados por Lage fizeram apenas três remates à baliza, tantos como frente ao V. Setúbal. Menos do que isso, só na visita ao Moreirense (2) e na receção ao FC Porto (0). A exibição desagradou aos adeptos presentes, que no final pediram uma "equipa à Benfica". Ora, a maioria dos leitores que respondeu ao inquérito online considera que às exibições dos encarnados tem faltado principalmente criatividade ofensiva.





A taxa de aproveitamento dos remates pelos encarnados também caiu esta temporada. Em 2018/19, sob o comando de Lage, cerca de 22 por cento dos disparos acabaram por dar em golo: já esta época, apenas 15 por cento dos remates terminam com a bola dentro das balizas adversárias. Há ainda outra forma de poder perceber estes números, pois na última temporada, desde que Bruno Lage assumiu a equipa da Luz, os pupilos do técnico setubalense necessitavam apenas de fazer 4,5 remates para agitar as redes adversárias, em jogos do campeonato. Desde o início da presente época, é preciso efetuar 6,5 remates para os jogadores benfiquistas poderem festejar.