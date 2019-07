Desacatos no Académica-Benfica causaram preocupação nos jogadores



O jogo deste sábado entre Académica e Benfica foi interrompido por desacatos entre adeptos nas bancadas ainda na primeira parte.Uma enorme confusão instalou-se numa das bancadas do Estádio Cidade de Coimbra e o árbitro teve mesmo de parar o jogo. Pelo menos um adepto terá ficado ferido e teve mesmo de ser retirado de ambulância. Alguns adeptos, incluindo crianças, chegaram a entrar na pista de atletismo para fugir aos desacatos, que obrigaram à intervenção da polícia.Em campo, os jogadores olhavam com ar preocupado para o que se estava a passar. Quando a situação acalmou, foram trocando bolas para não arrefecerem. No total, o jogo esteve interrompido cerca de seis minutos, entre os 39 e os 45. Aquela zona permaneceu depois sob o olhar atento de seguranças e polícias.