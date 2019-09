Jogo na Covilhã em dezembro

O Benfica deverá fazer o jogo da segunda jornada da Taça da Liga, no terreno do Sp. Covilhã, a 3 de dezembro, uma terça-feira, às 21h15. Esta foi a indicação dada por fonte do clube beirão ao ‘Jornal do Fundão’, revelando um adiamento do jogo originalmente marcado para 5 de outubro. Assim, o Benfica deslocar-se-á ao Estádio Santos Pinto entre a receção ao Marítimo e a viagem ao Bessa, em jogos de campeonato.

Benfica e Sp. Covilhã estão no Grupo B da Taça da Liga, juntamente com V. Guimarães e V. Setúbal.