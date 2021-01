John Kennedy fala sobre interesse do Benfica: «Estou focado no Fluminense»

John Kennedy, jovem avançado de apenas 18 anos do Fluminense, falou este sábado sobre o suposto interesse do Benfica na sua contratação. Apesar de querer 'dar o salto' para a Europa no futuro, a jovem promessa brasileira mostrou-se "focado" em provar o seu valor no Flu antes de se transferir para um emblema europeu.

"Não fico por dentro desses assuntos [das propostas de transferências]. Não sou de ficar a falar nesse assunto. Estou focado no Fluminense. Tenho o sonho de me tornar jogador profissional no Fluminense. Nem tudo depende de mim, mas eu quero jogar pelo Fluminense primeiro para só depois ir para Europa", afirmou, em declarações ao 'Globoesporte'.





Esta temporada, entre os 28 jogos realizados pelas equipas de sub-19, sub-20 e sub-23 do Flu, John Kennedy somou um total de 15 golos.