Jóia argentina do Banfield diz que o Benfica tentou a sua contratação

Visto como um dos mais promissores jogadores do futebol argentino, o jovem extremo Agustín Urzi revelou esta segunda-feira, em declarações via Instagram à TNT Sports, que o Benfica foi uma das equipas que contactou diretamente o seu empresário e o Banfield numa tentativa de assegurar a sua contratação.





"Boca, Racing, Inter, River, Roma, Benfica, Atlético Madrid e não me lembro de mais. A Fiorentina também... Aliás, a maioria era de Itália. Todas estas equipas falaram com o meu agente e o clube", revelou a jovem promessa argentina, numa declaração que até surpreendeu a própria jornalista encarregue da entrevista.Por outro lado, Urzi assume que há um campeonato na Europa que o chama particularmente. "A Premier League é uma Liga onde gostaria de jogar. Costumo ver os jogos do Manchester City com o meu pai. Se gostava de jogar com o Kun [Aguero]? Sim, claro que sim!", assumiu o jogador de 19 anos, que por fim revelou o desejo de no futuro representar o River Plate.