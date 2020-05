Jonas: «A carreira terminou há um ano e tenho cuidado bastante da minha saúde»

Jonas deixou os relvados em maio de 2019, ao serviço do Benfica. O antigo avançado das águias explicou que nestes tempos tem apostado em cuidar da saúde, já que foi também por ela que abandonou o futebol.



"A carreira terminou há um ano e tenho cuidado bastante da minha saúde. Sabem desse meu problema nas costas. É um problema crónico, não posso comer muito apesar de o fazer mas depois treino e equilibro. Tenho aprendido algumas coisas que os meus irmãos foram fazendo, na área administrativa. Aos poucos aprendo. Tenho alguns investimentos e agora aprendo um pouco mais. Tento avançar nos projetos da cidade onde os meus pais moram para a movimentar, em Taiúva", reiterou à conversa com o BenficaPlay.





"O mundo está isolado está a viver um momento difícil. No Brasil, enquanto alguns países estão a ter mais flexibilidade no isolamento nós estamos a ter menos. Os números estão a aumentar a cada dia e isso preocupa-nos muito. O país é muito grande, há muita desigualdade, temos um problema politico, além do de saúde. O brasileiro é muito trabalhador e é muito esperançoso para que tudo mude.Vamos passar por um momento critico e dar importância ao que vale mais na vida.""Lembro-me que ali foi um momento de muita emoção e para ele também, foi o momento de desejar boa sorte e que vá com Deus. Foram momentos marcantes. Estava a pensar mais no fim da minha carreira do que naquele jogo. Eram muitas emoções da minha parte. Levo o carinho do João Félix porque estivemos sempre sintonizados no Benfica desde os períodos em que ele era chamado aos treinos da equipa principal."