Jonas agradece a André Almeida

Um dos mais beneficiados com as assistências do lateral-direito, Jonas, agradeceu-lhe o passe de sábado. "Foi especial porque cheguei aos 300 golos na carreira. Obrigado a todos os que contribuíram para isso fosse possível. Obrigado André Almeida pela assistência", escreveu o Pistolas no Instagram. O português não esqueceu essa marca, assinalando: "300 golos, número só para gajos diferenciados como tu, meu craque." Na celebração do golo, Jonas e Almeida fizeram um 300 com as mãos.André Almeida não escondeu a emoção ainda no relvado da Luz, depois de ter feito duas assistências na expressiva vitória (5-1) sobre o Portimonense. Pouco depois, aproveitou as redes sociais para agradecer o forte apoio dos mais de 60 mil adeptos presentes na receção aos algarvios. E aponta já ao pouco que resta. "Não há palavras para descrever o vosso apoio. Só nós sentimos assim. Obrigado a toda a família Benfica. Faltam mais duas finais. Como sempre, todos contam!", sublinhou o lateral-direito.