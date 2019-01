Jonas apanha um jogo de castigo

O Conselho de Disciplina castigou Jonas com um jogo, na sequência do vermelho direto exibido ao avançado do Benfica no jogo com o Portimonense. O goleador irá assim falhar o jogo de domingo com o Rio Ave, podendo voltar na deslocação aos Açores.

De acordo com o mapa de castigos, o brasileiro foi expulso pelo árbitro Manuel Mota por "prática de jogo violento". "O jogador foi considerado expulso porque atingiu com o peito do pé a cara do adversário na disputa da bola", pode ler-se no documento, que cita o relatório do árbitro.

Desse jogo, resultou também uma pesada multa para o Portimonense, que terá de pagar 4.782 euros porque apenas permitiu que o relvado fosse regado durante dois minutos ao intervalo devido ao prolongamento de uma coreagrafia no relvado que envolveu 48 pessoas.



O lance e a 'revisão' de Rui Vitória



Uma entrada do goleador sobre o guarda-redes Ricardo Ferreira foi o motivo para que este acabasse por sair mais cedo do terreno de jogo, devido a expulsão.



Tal aconteceu ao minuto 72, depois de alguns minutos de impasse. O lance obrigou a que Manuel Mota recorresse ao vídeo-árbitro, mas antes da decisão tomada pelo juiz minhoto, assistiu-se a algo curioso: Rui Vitória viu uma repetição do lance através do telemóvel de Tiago Pinto, diretor desportivo do Benfica, ficando visivelmente apreensivo com as imagens. Apesar disso, a expulsão motivou ainda protestos por parte do goleador, que ia dizendo ao árbitro que tinha atacado "a bola".