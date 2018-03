Jonas publicou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais apelando à reflexão sobre a dramática situação na Síria, destacando o sofrimento das crianças devido à guerra no país. O avançado do Benfica acompanhou a mensagem com a música 'Mi Mancherai', de Josh Groban."Acredito... talvez... que a letra desta belíssima canção reflita, 'um pouquinho', o sentimento principalmente das crianças, que por causa da guerra... do ódio... da incompreensão... da intolerância... da ânsia pelo poder e pela dominação... do egoísmo e da falta do devido valor que se deve dar à VIDA... SOFREM diariamente na Síria... O mundo e as pessoas precisam de mais ORACÃO... de mais REFLEXÃO... de mais VALORES HUMANOS VERDADEIROS: união familiar... respeito às escolhas do próximo e vida digna a todos", escreveu o jogador.

Autor: Luís Miroto Simões