Jonas cada vez mais próximo do regresso

Jonas ainda é carta fora do baralho para Bruno Lage para a partida com o FC Porto, mas a verdade é que a recuperação do avançado brasileiro tem decorrido a bom ritmo, ao ponto de estar bem mais perto da recuperação total.

A contas com um traumatismo no joelho direito, sofrido no dia 2, na partida frente ao Portimonense – no lance que viria a culminar na expulsão –, o internacional canarinho, de 34 anos, passou as últimas semanas em recuperação no Seixal, sendo, inicialmente, o tempo de paragem esperado pelo departamento clínico de três semanas. Esse prazo, refira-se, termina amanhã, o que significa que, por agora, o objetivo do camisola 10 passa por estar apto a tempo da final da Allianz Cup, se os encarnados conseguirem superar hoje o FC Porto, obviamente.

O encontro seguinte será de amanhã a oito dias, no Estádio da Luz, diante do Boavista, e aí o experiente avançado já deverá mesmo poder integrar os convocados de Bruno Lage. Desde que assumiu o comando, o técnico ainda não pôde contar com o goleador, tendo oferecido já a titularidade a Seferovic, João Félix e Castillo.

A cumprir a quinta temporada de águia ao peito, Jonas figura no boletim clínico dos encarnados pela segunda vez em 2018/19. Em meados de agosto, recorde-se, o brasileiro esteve afastado da competição durante 37 dias – durante os quais falhou dez jogos –, devido a uma cervicalgia que, depois, evoluiu para uma lombalgia. Jonas vai, agora, falhar o quinto jogo consecutivo.