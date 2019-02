Jonas convocado para o jogo com o Nacional

Bruno Lage confirmou que Jonas vai estar na lista de convocados para o jogo com o Nacional. "O Fejsa está fora, o Jonas está dentro", afirmou o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão da partida.O traumatismo no joelho direito, contraído em Portimão, impediu que Bruno Lage pudesse utilizar o avançado desde que chegou ao comando da equipa, algo que deverá mudar a partir de amanhã.Jonas lesionou-se há quase cinco semanas, mais precisamente a 2 de janeiro. Desde então, falhou oito jogos, período em que, inicialmente, esteve a efetuar tratamento no Caixa Futebol Campus, num processo que até foi mais demorado do que o que inicialmente estava previsto pelos responsáveis benfiquistas.Na última semana trabalhou no relvado com os restantes companheiros, dando sinais positivos de que a recuperação foi bem sucedida e que dispõe de perfeitas condições para dar o contributo à equipa. como Record adiantou.