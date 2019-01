Jonas corre para tentar o clássico

Jonas está num contrarrelógio para poder marcar presença no encontro com o FC Porto, na próxima terça-feira. Esse é o principal objetivo da equipa técnica de Bruno Lage, que ainda não pode contar com o avançado.A lesão no ligamento lateral do joelho direito, sofrida diante do Portimonense, ainda não está totalmente debelada, mas os responsáveis benfiquistas acreditam que tal poderá ser possível até ao clássico. Para tal, o jogador continua a fazer tratamento no Seixal, não tendo acompanhado a equipa até ao Minho.