Jonas dá os parabéns à BTV: «Também fazemos parte desta história»

Jonas deu esta segunda-feira os parabéns à BTV no 10.º aniversário da televisão do Benfica. O avançado admitiu ser espectador assíduo e ofereceu ao canal uma camisola com o número 10, recebida pelo diretor Ricardo Palacin."Quero dar os parabéns pelos 10 anos de BTV. São 10 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de um canal de muita qualidade. Gosto muito da BTV, assisto bastante aos programas, principalmente aos jogos, e é um canal que está sempre no meu dia a dia", referiu o jogador aos meios do clube.O avançado lembrou "uma reportagem que até passou no Brasil" sobre si, classificando-a como "um momento marcante", para além dos jogos transmitidos no canal: "Com o P. Ferreira, com o Sp. Braga, com o V. Guimarães que nos deu o tetra… Foram momentos marcantes. De alguma forma, fazemos parte desta história também".